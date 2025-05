Die Schweizer Bank UBS hat nach eigenen Angaben eine weitere Altlast der von ihr übernommenen Credit Suisse gelöst. Die Credit Suisse Services werde 511 Millionen Dollar zahlen, nachdem sie sich mit dem US-Justizministerium über die Umsetzung ihres Schuldbekenntnisses von 2014 in Steuerangelegenheiten geeinigt habe, teilte die UBS am Montagabend mit. Dabei war es um die Unterstützung reicher Amerikaner bei der Steuerhinterziehung gegangen. Die UBS sei in das Verhalten nicht involviert gewesen, hiess es.