Obwohl Manchester United das Stadtduell gegen Manchester City am vergangenen Sonntag für sich entscheiden konnte, findet sich der Verein nach 16 Spieltagen in der unteren Tabellenhälfte. Besser läuft es für Juventus in der italienischen «Serie A». Trotz mehreren Niederlagen in Folge sind sie immerhin noch auf Rang sechs. Und auch in der Champions League liegt für die Italiener immer noch einiges drin.