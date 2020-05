Der Mittwoch ist zwar noch jung. Doch schon jetzt gilt der Einstieg von Veraison beim Backwarenhersteller Aryzta in den Handelsräumen hiesiger Banken als die Nachricht des Tages. Der Vermögensverwalter hält neuerdings etwas mehr als 3 Prozent. Verhält es sich wie bei früheren Beteiligungsnahmen, könnte Veraison diesen Stimmenanteil in einem zweiten Schritt auf 5 Prozent ausbauen.

Beobachter sehen davon aus Anlegersicht Fantasie ausgehen und rechnen bei der Aryzta-Aktie folglich mit steigenden Kursen. Am Dienstagabend ging sie um 3 Prozent tiefer bei rund 38 Rappen aus dem Handel.

Der für seine aktive Einflussnahme berüchtigte Vermögensverwalter #Veraison steigt mit gut 3 Prozent beim hochverschuldeten Backwarenhersteller #Aryzta ein. Steckt eine gewagte Wette auf eine rasche Eindämmung der #covid19 Pandemie hinter der Beteiligungsnahme? $ARYN — cashInsider (@cashInsider) May 6, 2020

Was genau der neue Grossaktionär bei Aryzta im Schilde führt, ist nicht bekannt. Der Backwarenhersteller gilt als hochverschuldet. Ausserdem hadert das Unternehmen mit den Folgen der Coronavirus-Pandemie. Erst vor wenigen Tagen einigte man sich deshalb mit den Geldgebern auf eine Lockerung der Kreditvereinbarung (cash berichtete). Gleichzeitig kündigte der Backwarenhersteller eine Aufschiebung der Dividendenzahlung sowie eine umfassende Personalreduktion an. Beobachter sehen in der Beteiligungsnahme denn auch eine eher gewagte Wette Veraisons auf ein baldiges Ende der Coronavirus-Krise.

Der vom zCapital-Mann Gregor Greber mitgegründete Vermögensverwalter ist kein unbeschriebenes Blatt und für seine aktive Einflussnahme bei Unternehmen berüchtigt. Er hält substanzielle Beteiligungen an Schweizer Publikumsgesellschaften wie Comet, Ascom, Calida oder Zehnder. Für gewöhnlich lassen sich die Trittbrettfahrer nicht zweimal bitten, wenn Veraison unter lautem Getöse bei einem Unternehmen einsteigt. Zahlreich springen sie dann auf und beflügeln damit den Kurs der jeweiligen Aktie.

Soche Impulse kann die Aryzta-Aktie gut gebrauchen. Obschon sie sich in den vergangenen zwei Wochen etwas aus ihrem Kurstief lösen konnte, errechnet sich seit Jahresbeginn noch immer ein sattes Minus von 65 Prozent. Damit ist die Aktie weit oben auf der diesjährigen Liste der Börsenverlierer zu finden.