Nestlé gilt als Lieblingskind der Banken und ihrer Analysten. Kaum eine Bank, die die Aktie des Nahrungsmittelkonzerns aus Vevey nicht zum Kauf empfiehlt. Selbst als das Unternehmen am gestrigen Donnerstag mit etwas schwächer als erwartet ausgefallenen Neunmonatsumsatzzahlen aufwartete, schlugen die Analysten versöhnliche Töne an (cash berichtete). Nichts desto trotz ging die Nestlé-Aktie um rund 2 Prozent tiefer aus dem Handel.

Am heutigen Freitag nun droht ihr ein weiterer Rücksetzer. Denn der für das Aktien-Research von Standard & Poor’s tätige Nahrungsmittelanalyst stuft die beliebte Aktie mit einem 86 (zuvor 90) Franken lautenden 12-Monats-Kursziel von "Hold" auf "Sell" herunter. Das kommt einem Tabubruch gleich.

Geplante Kapitalrückführung ein Zeichen der Schwäche?

Der mutige Analyst schreibt zwar, dass er die Qualitäten von Nestlé nicht in Frage stelle. Seines Erachtens werden die hohen Gewinnerwartungen vieler seiner Berufskollegen den branchenspezifischen Dynamiken wie etwa dem intensiven Wettbewerb, dem damit verbundenen Kostendruck oder dem sich rasch verändernden Konsumverhalten nicht gerecht.

Bilanz der Nestlé-Aktie (rot) über die letzten 12 Monate im Vergleich mit dem SMI (grün) (Quelle: www.cash.ch)

Auch im Zusammenhang mit der geplanten Kapitalrückführung an die Aktionäre in Höhe von 20 Milliarden Franken über die nächsten drei Jahre findet der Analyst keine guten Worte. Er fühlt sich darin sogar in seiner vorsichtigen Haltung bestärkt. Die grosszügige Kapitalrückführung lasse darauf schliessen, dass Nestlé kaum noch vernünftigen Investitionsmöglichkeiten finde, so der Analyst.

Aktie so hoch bewertet wie noch nie

Erhebungen der Nachrichtenagentur AWP zufolge haben nicht weniger als 14 von 26 Analysten eine Kaufempfehlung für die Nestlé-Aktie ausstehen. Die französische Société Générale rechnet über die nächsten 12 Monate gar mit Kursen von bis zu 122 Franken. Im Gegenzug raten nach der jüngsten Herunterstufung gerade einmal drei Analysten zum Verkauf der Aktie.

Mit einem Kursplus von gut 30 Prozent zählt die Nestlé-Aktie seit Jahresbeginn zu den Gewinnern unter den Titeln aus dem Swiss Market Index (SMI). Gemäss Berechnungen der Zürcher Kantonalbank weist die Aktie auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) einen Bewertungsaufschlag gegenüber dem historischen Durchschnitt von 45 Prozent sowie einen Aufschlag zum breiten Markt von 43 Prozent auf. Beides liegt am ganz oberen Ende der langjährigen Bewertungsbandbreite.