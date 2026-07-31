Am ‌Dienstag hatte die Fifa bestätigt, Investoren mit bis zu 4,2 Milliarden Dollar an einer kommerziellen Firma beteiligen zu wollen, in der die Weltmeisterschaften und andere Grossveranstaltungen gebündelt werden. Dafür würden sie 20 bis 30 Prozent an der mit rund 20 Milliarden Dollar ​bewerteten ​Firma bekommen. Wichtigster Investor dafür soll Thrive Eternal sein, ein Investmentvehikel ⁠von Thrive Capital. Hinter der Firma steht Joshua Kushner, der Bruder von ​Jared Kushner, dem Schwiegersohn von US-Präsident ⁠Donald Trump. Fifa-Präsident Infantino hatte vor und während der kürzlich beendeten WM in den USA, Mexiko und Kanada einen engen ‌Schulterschluss mit Trump geübt.