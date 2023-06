Im April 2023 stiegen die Uhrenexporte im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,8 Prozent auf 2,06 Milliarden Franken, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) und der Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie (FH) am Donnerstag mitteilten. Damit hat sich der zuletzt positive Trend in leicht abgeschwächter Form fortgesetzt: Im März war ein Plus von 13,8 Prozent und im Februar eines von 12,2 Prozent registriert worden.