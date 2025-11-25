Diese Entscheidung habe nichts mit den US-Zöllen von 39 Prozent zu tun, die im November auf 15 Prozent gesenkt wurden, sagte eine Sowind-Sprecherin am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP zu einem entsprechenden Artikel der Neuenburger Tageszeitung «Arcinfo». Es handle sich vielmehr um eine Anpassung der Organisation der Gruppe angesichts der Verlangsamung in gewissen Bereichen der Luxusgüterindustrie.