Die Uhrenindustrie verlor im Vergleich zum Vorjahr 1,3 Prozent der Arbeitsplätze. Kurzarbeit hat Schlimmeres verhindert. Der Sektor beschäftigte per Ende September 2025 noch 64'807 Personen. Das waren 835 weniger als ein Jahr zuvor, wie der Arbeitgeberverband der Schweizer Uhren- und Mikrotechnikindustrie, am Dienstag mitteilte.