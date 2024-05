Man wolle Farben in die Welt der Feinuhrmacherei bringen, liess die Manufaktur verlauten. Und damit war das Unternehmen aus Glashütte dieses Jahr die Manufaktur, die den Trend der Stunde am besten verkörperte. Denn 2024 ist das Jahr, in dem die Klassiker bunter wurden. Oder sonst leicht verändert und aufgeladen: nachhaltiger, komplizierter, witziger. Nebenbei: Das alles sind Prädikate, die auch für den Erfolg einer Uhr in den sozialen Medien stehen, auf Tik Tok, Instagram und Co.