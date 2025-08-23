Sollte seine Partei an die Regierung kommen, werde er Grossbritannien aus der Europäischen Menschenrechtskonvention zurückziehen, so Farage. Zudem wolle er Abkommen mit Ländern wie Afghanistan schliessen, um illegale Migranten zurückzuführen. Farages Partei errang bei der Wahl 2024 zwar nur fünf Sitze, liegt in Umfragen zur Wahlabsicht der Briten aber aktuell vorn. Einwanderung steht demnach auf Platz eins der wichtigsten Themen im Land.