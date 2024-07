Swarmer und andere Firmen setzen hierfür auf Bild-Erkennung per KI. Bei gekappten Verbindungen zum Piloten sollen die Drohnen den Weg zum Ziel mit Hilfe ihrer Kameras eigenständig finden. Die dazu notwendige Software läuft auch auf Kleinstcomputern wie dem bei IT-Enthusiasten und Bastlern beliebten Raspberry Pi. Ein einfaches KI-Zielerfassungssystem werde daher sicher für etwa 150 Dollar je Drohne zu haben sein, prognostiziert Makartschuk. Russland arbeite bereits seit einigen Jahren an ähnlichen Technologien, betont Militärexperte Samuel Bendett von der Denkfabrik Center for a New American Security.