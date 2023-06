Auch in dem weiter südlich gelegenen an die Ukraine grenzenden russischen Gebiet Belgorod blieb die Lage gespannt. Russlands Militär "vernichtete" nach Angriffen von ukrainischer Seite laut offiziellen Angaben aus Moskau mehr als 50 Kämpfer sowie Panzertechnik und Militärgerät. Das "Kiewer Regime" habe am Donnerstag die Stadt Schebekino, wo auch ein Grenzübergang für Fahrzeuge liegt, beschossen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Am Nachmittag hatte das Ministerium mitgeteilt, einen Durchbruch von Kämpfern verhindert zu haben. Die Angaben liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.