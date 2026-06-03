Nur wenige Stunden nach diesem ​erneuten massiven russischen Angriff auf die Ukraine sollte in St. Petersburg Russlands wichtigstes Investitionsforum eröffnet werden - es ist das fünfte ​seit Beginn der russischen Grossinvasion der Ukraine am 24. Februar 2022. In diesem Jahr sollen ​aus den USA unter anderem Rodney Mims Cook Jr., der Vorsitzende der US-Kommission für Bildende Künste, der die Erweiterung des Ballsaals im Weissen Haus durch Präsident Donald Trump beaufsichtigt, und die rechtsgerichtete Influencerin ‌Candace Owens teilnehmen. Das Präsidialamt in Moskau hatte erklärt, dies sei die erste russische Investitionskonferenz dieser Art mit US-Beteiligung seit 2017-2018.