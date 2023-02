"Wir stehen vor einer militärischen Eskalation. Das ist, was man hier gut spürt", sagte Cassis am Samstag gegenüber Schweizer Radio und Fernsehen SRF. Cassis sagte auch, die Schweiz sei momentan nicht in der Lage zu vermitteln. Dies, weil sich die Schweiz aus der Sicht Russlands nicht genügend neutral verhalte.