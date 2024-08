Laut ukrainischen Angaben befinden sich unter den Truppen an der Grenze auch belarussische Spezialeinheiten und ehemalige Wagner-Söldner. Die Ausrüstung umfasse Panzer, Artillerie, Luftabwehrsysteme und Pioniertechnik, die in der Region Gomel an der Nordgrenze der Ukraine stationiert seien. In der Erklärung hiess es weiter, die Ukraine habe «niemals feindselige Handlungen gegen das belarussische Volk unternommen und werde dies auch in Zukunft nicht tun».