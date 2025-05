Die eigene Währung werde angesichts der Zersplitterung des Welthandels und der zunehmenden Verbindungen zu Europa möglicherweise künftig enger an den Euro gebunden, betonte Zentralbankgouverneur Andrij Pyschnyj gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Ein möglicher Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union mache eine Prüfung erforderlich, ob der Euro anstelle des Dollars als Referenzwährung für die 1996 eingeführte ukrainische Hrywnja dienen sollte, so Pyschnyj in einer E-Mail an Reuters.