Demnach soll auf jeden russischen Bruch eines Waffenstillstands innerhalb von 24 Stunden reagiert werden, beginnend mit einer diplomatischen Warnung und notfalls einem Einsatz der ukrainischen ⁠Armee. Sollten die Kampfhandlungen andauern, kämen in einer zweiten Phase Kräfte einer «Koalition der Willigen» zum Einsatz, zu der viele EU-Mitglieder, Grossbritannien, Norwegen, Island und die Türkei gehörten. Bei einem ​ausgeweiteten Angriff solle 72 Stunden nach dem ursprünglichen Bruch eine ‌koordinierte Reaktion unter Einbeziehung des US-Militärs erfolgen.