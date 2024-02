Agrargüter zählen zu den wichtigsten Einnahmequellen der Ukraine. Wegen des russischen Angriffskriegs versucht das Land, seine Erzeugnisse statt über das umkämpfte Schwarze Meer verstärkt über den Landweg zu exportieren. Bauern in Polen, aber auch in zahlreichen anderen europäischen Ländern sehen dadurch allerdings ihre Einnahmen wegbrechen. Es kommt deswegen, aber auch wegen anderer Punkte wie etwa EU-Umweltauflagen, seit Monaten immer wieder zu Bauern-Protesten, auch in Deutschland. Häufig werden dabei Grenzübergänge und Strassen mit Traktoren blockiert. Seit Sonntag versperren polnische Landwirte etwa die Autobahn nach Deutschland bei Frankfurt (Oder). Angesichts der Proteste ist für diesen Montag ein Treffen der Agrarminister der Europäischen Union in Brüssel angesetzt.