Das ⁠Treffen in Genf folgte auf zwei Runden in Abu Dhabi, die ohne Durchbruch geblieben waren. Die Positionen ‌liegen vor allem bei der Kontrolle der Gebiete in der Ostukraine weit auseinander. Russland hält rund 20 Prozent des ukrainischen Staatsgebiets besetzt, darunter die Krim und Teile des Donbass im Osten der ‌Ukraine. Der Krieg dauert nun fast vier Jahre an; der vierte Jahrestag des russischen ​Einmarsches vom 24. Februar 2022 steht kurz bevor. Selenskyj betonte im Axios-Interview, dass jeder Plan, der die Abtretung nicht von Russland besetzter Gebiete im Donbass vorsehe, in einem Referendum von den Ukrainern abgelehnt würde.