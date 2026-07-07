Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben acht Tanker der sogenannten russischen Schattenflotte im Asowschen Meer mit Drohnen angegriffen. ‌Die ⁠Schiffe mit einer Frachtkapazität von rund 7000 Tonnen seien mit internationalen Sanktionen belegt ⁠und hätten Treibstoff auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim transportiert, teilten die ukrainischen ‌Drohnenstreitkräfte am Dienstag auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. ‌Bereits am Montag waren zwei weitere ​Schiffe der Schattenflotte in der Region getroffen worden. «Ein Angriff auf die maritime Logistik des Feindes erschwert die Versorgung mit Treibstoff und Munition, die zur Unterstützung der Einsätze der russischen Truppen erforderlich ist», hiess es in ‌der Mitteilung weiter. Dies gelte vor allem für die Krim.