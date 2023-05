Ein Vorfall habe sich in der Region Twer an der Pipeline Druschba (Freundschaft) ereignet, berichtete die russische Zeitung "Kommersant". Eine Drohne sei in der Nähe des Ortes Erochino, etwa 500 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, abgestürzt, teilte der örtliche Gemeinderat mit. Der Telegram-Kanal Basa berichtete, die Drohnen hätten eine Versorgungsstation von Druschba angegriffen.