Um die kleine Stadt Bachmut in der Region Donezk, die vor dem Krieg rund 70'000 Menschen zählte, wird seit Monaten erbittert gekämpft. Die Schlacht ist westlichen Experten zufolge eine derjenigen mit den höchsten Verlusten. Auf russischer Seite sind auch Wagner-Söldner des Unternehmers Jewgeni Prigoschin im Einsatz. Dieser hatte bereits die faktische Einnahme der Stadt verkündet. Sollte dies geschehen, wäre mit Bachmut die letzte Stadt in Donezk an Russland gefallen. Ihre Einnahme wäre der erste grössere Erfolg der Invasionstruppen seit mehr als einem halben Jahr und würde den Weg öffnen, die übrigen städtischen Zentren im Donbass unter russische Kontrolle zu bringen. Der industriell geprägte Donbass im Osten der Ukraine besteht aus den Regionen Donezk und Luhansk.