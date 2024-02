Die Ukraine kann mit der Auszahlung weiterer Hilfsgelder im Volumen von rund 880 Millionen Dollar rechnen. Unterhändler des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Regierung in Kiew einigten sich in der Nacht zu Freitag auf das weitere Vorgehen. Sechs Tage hatten sie in Warschau die wirtschaftliche Lage und die mit Hilfskrediten verbundenen Auflagen erörtert. Insgesamt kann der von Russland angegriffene Staat über einen Zeitraum von vier Jahren auf 15,6 Milliarden Dollar vom IWF hoffen.