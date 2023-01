Aus deutschen Regierungskreisen verlautete, die Ukraine solle wohl mehrere Dutzend "Marder" erhalten. Zuvor war in US-Kreisen von etwa 50 "Bradley" im Rahmen eines neuen Militär-Hilfspakets die Rede. Dieses solle am Freitag vorgestellt werden. Die beiden Staaten folgen mit dem Schritt ihres gemeinsamen Nato-Verbündeten Frankreich, das angekündigt hatte, Spähpanzer vom Typ AMX-10 RC an die Ukraine zu liefern. "Deutschland schließt sich den Vereinigten Staaten an und stellt eine weitere 'Patriot'-Flugabwehrraketenbatterie zur Verfügung", teilte die Bundesregierung weiter mit. Russland überzieht die Ukraine mit Drohnen- und Raketenangriffen, die die Energie-Netze des Landes treffen.