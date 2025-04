Im Osten der Ukraine wurde nur wenige Minuten nach Mitternacht - dem Ende der Feuerpause - Luftalarm gegeben. In der Hauptstadt Kiew und in zentralen Regionen des Landes galt der Alarm in der Nacht für etwa eine Stunde. Die Behörden in Mykolajiw teilten mit, die Hafenstadt am Schwarzen Meer sei von russischen Raketen getroffen worden. Berichte über mögliche Schäden oder Opfer gab es zunächst nicht.