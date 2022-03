Vor den Bankomaten in Russland bilden sich lange Schlangen. Die Menschen versuchen, an ihr Erspartes zu kommen, bevor der Rubel noch stärker fällt.

Nicht nur die russische Währung hat seit dem Angriff auf die Ukraine massiv an Wert verloren; auch der russische Pass hat sich entwertet. Dies zeigt das Beispiel Schweiz: Der Bundesrat hat das Visa-Abkommen mit Russland eingefroren.

Nur noch bestimmte Berufsgruppen dürfen weiterhin unkompliziert für einen Aufenthalt von neunzig Tagen einreisen. Das gilt für den ganzen Schengenraum, und die EU-Staaten haben ihre Vereinbarungen mit Russland ebenfalls suspendiert.

Die Reisefreiheit der Russinnen und Russen ist also eingeschränkt. Und dies trifft eine Bevölkerungsschicht, der bislang international viele Türen offen stand, den Reichen und Vermögenden. Sie gehörten zur besten Kundschaft der gut ein Dutzend EU-Staaten, die im Gegenzug für Geld und Investitionen Visa und Staatsbürgerschaften vergeben.

Golden-Visa-Programme: 14 EU-Staaten locken mit der Visa-Vergabe Investitionen an.

Rund ein Viertel aller Papiere dieser "Goldene Visa"-Programme gingen in den letzten Jahren an Russinnen und Russen (laut dieser Studie). Vor allem der zypriotische Pass war bei Personen aus Osteuropa beliebt.

Dieses schnelle Einlassticket zum EU-Raum wird Menschen aus Russland nun verwehrt. So können sie in Griechenland seit dieser Woche nicht mehr durch Investitionen an fünfjährige Aufenthaltsgenehmigungen gelangen, sie sind vom Programm ausgeschlossen. Malta fasst einen ähnlichen Beschluss. Grossbritannien, die zweite Heimat verschiedener russischer Oligarchen, hat gleich das komplette Programm gestoppt.

Statt warm mit einem "Welcome" werden Russlands Reiche in London frostig empfangen. Die Massnahme richte sich gegen "korrupte Eliten und Kleptoraten – auch aus Russland –, die unser Finanzsystem missbrauchen, unsere nationale Sicherheit gefährden", twitterte die britische Innenministerin Priti Patel.

Today I've clamped down further on illicit finance by closing down the Tier 1 Investor Visa Route.

Kleptocrats & corrupt elites who exploit our financial system – including from Russia – are a threat to our national security & not welcome in the UK https://t.co/BzvCfLKZxG pic.twitter.com/ZppEQApNTk

— Priti Patel (@pritipatel) February 17, 2022