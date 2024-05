«Was wirklich hilft, sind die Waffen, die in die Ukraine gebracht und nicht nur angekündigt werden», sagte er. In der an Charkiw angrenzenden russischen Grenzregion Belgorod sowie im weiter nördlich gelegenen Kursk und in der russisch besetzten Stadt Donezk starben nach Behördenangaben fünf Menschen bei ukrainischen Drohnen- und Artillerieangriffen.