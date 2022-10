Vor dem Krieg lebten in Lyman 20'000 Menschen. Der Ort liegt in der Region Donezk und bildet zusammen mit Luhansk den Donbass. "Lyman ist wichtig, weil es der nächste Schritt zur Befreiung des ukrainischen Donbass ist", sagte der ukrainische Sprecher. "Es ist eine Gelegenheit, weiter nach Kreminna und Siewierodonezk zu ziehen und ist psychologisch sehr wichtig." Teile der Gebiete werden seit 2014 von prorussischen Separatisten kontrolliert. Donezk und Luhansk gehören zu den insgesamt vier ukrainischen Regionen, die Putin am Freitag in einer weltweit übertragenen Zeremonie als neue Mitglieder der Russischen Föderation begrüßt hatte. Die Ukraine, der Westen und am Samstag auch die Türkei wiesen den Schritt zurück.