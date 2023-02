Am Rande des am Mittwoch beginnenden Treffens der Finanzminister und Notenbankchefs aus den 20 führenden Industrie- und Schwellenländern (G20) sind auch G7-Beratungen geplant, also ausschliesslich der grössten westlichen Industriestaaten. Dabei wird es am Donnerstag japanischen Angaben zufolge auch um weitere Massnahmen gegen Russland gehen. Am Freitag jährt sich die russische Invasion.