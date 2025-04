So deutete auch Rubio an, dass die USA ihre Unterstützung für die Ukraine nicht unbegrenzt fortsetzen würden. «Ich denke, wir alle wollen dasselbe», sagte er. Die Vereinigten Staaten seien bereit, sich weiterhin zu engagieren - jedoch nicht ohne sichtbare Fortschritte und nicht auf unbestimmte Zeit. Man habe «drei Jahre lang Milliarden von Dollar zur Unterstützung der ukrainischen Seite bereitgestellt», erklärte er. «Aber jetzt sind wir an dem Punkt, an dem wir andere Dinge in den Blick nehmen müssen.»