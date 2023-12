Tote auch in Dnipro, Odessa und Lwiw

In der zentralen Region Dnipropetrowsk wurden fünf Menschen getötet. Raketen schlugen dort in einem Einkaufszentrum, einem Privathaus und einem sechsstöckigen Wohngebäude ein. In der südlichen Schwarzmeer-Hafenstadt Odessa wurden drei Menschen getötet, wie der dortige Regionalgouverneur mitteilte. Mindestens 15 weitere Menschen seien verletzt worden, darunter zwei Kinder. Raketen seien in Wohnhäuser eingeschlagen. Ein Todesopfer wurde aus der Grossstadt Charkiw im Nordosten gemeldet. Dort gab es zudem elf Verletzte. Bürgermeister Ihor Terechow sagte im Fernsehen, es seien ein Krankenhaus, mehrere Wohngebäude und Industrieanlagen getroffen worden. In der westlichen Stadt Lwiw wurde den Behörden zufolge ein Wohngebäude von einer Rakete getroffen. Ein Mensch sei getötet, drei weitere verletzt worden. Drei Schulen und ein Kindergarten seien ebenfalls beschädigt worden. In der südöstlichen Stadt Saporischschja kam den Angaben zufolge ein Mensch zu Tode. Raketen hätten Infrastruktureinrichtungen getroffen. Das Energieministerium meldete Stromausfälle in den Regionen Kiew, Odessa, Charkiw und Dnipropetrowsk.