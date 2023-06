Maliar beschrieb später im ukrainischen Fernsehen die Verluste ihrer Truppen als deutlich niedriger als die der russischen Seite. Dies sei allgemein im Kriegsverlauf der Fall. In den vergangenen Wochen seien im östlichen Frontabschnitt "Chortyzia" 8,7 Mal so viele russische Soldaten gestorben wie ukrainische. Im südlichen Abschnitt "Tawria" betrage der Faktor 5,3. Auch diese Angaben konnten nicht überprüft werden. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Dienstag erklärt, seit dem Beginn der Gegenoffensive hätten die Ukrainer zehn Mal so hohe Verluste bei Soldaten erlitten wie seine Truppen.