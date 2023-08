Das Militär erklärte am Montag, die strategisch wichtige Siedlung Robotyne im Südosten des Landes sei vollständig zurückerobert und die Streitkräfte versuchten nun, weiter nach Süden vorzustossen. Das Dorf liegt zehn Kilometer südlich der Frontstadt Orichiw in der Region Saporischschja an einer wichtigen Strasse nach Tokmak, einem von Russland besetzten Strassen- und Eisenbahnknotenpunkt. Die Einnahme von Tokmak wäre ein wichtiger Schritt auf dem Weg der ukrainischen Truppen nach Süden in Richtung Asowsches Meer, um die russischen Streitkräfte im Osten der Ukraine zu spalten. Die Ukraine hatte im Juni eine Gegenoffensive gestartet, die allerdings nur schleppend vorangekommen ist.