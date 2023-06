In der Nacht zu Montag habe es rund 25 Gefechte mit russischen Truppen in der Nähe von Bachmut im Osten gegeben, erklärte der ukrainische Generalstab. Auch weiter südlich in der Nähe von Awdijwka und Marjinka sei es zu Kämpfen gekommen. Die drei Ortschaften liegen in der ostukrainischen Oblast Donezk. Auch bei Bilohoriwka in der Oblast Luhansk hätten sich ukrainische und russische Einheiten Gefechte geliefert. Unabhängig kontrollieren lassen sich solche Meldungen allerdings kaum.