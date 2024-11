«Ein halber Satz, der auf einer Farm in Süd-Idaho geäussert wird, versetzt alle von Porto bis Helsinki in Panik», beschreibt der österreichische Aussenminister Alexander Schallenberg gegenüber Reuters die Reaktionen in Europa auf Wahlkampfauftritte. Tatsächlich gibt es eine Reihe von Themenfeldern, in denen bei einem Sieg von Trump massive Änderung erwartet werden - von der Ukraine, der Nato bis zur Wirtschaft. 71 Prozent der Deutschen erwarten laut ZDF-Politbarometer dann eine Zuspitzung der weltweiten Probleme und Krisen.