Die Zeit für Veränderungen in der Militärführung sei gekommen, erklärte das Staatsoberhaupt am Donnerstag nach einem Treffen mit Armeechef Walerij Saluschnyj via Telegram-Dienst. «Wir haben darüber gesprochen, welche Erneuerung die Streitkräfte der Ukraine brauchen. Wir haben auch darüber gesprochen, wer in der erneuerten Führung der Streitkräfte der Ukraine sein könnte. Die Zeit für diese Erneuerung ist jetzt.» Er ernannte als neuen Armee-Chef Olexsandr Syrskyj, bat aber den populären Saluschnyj, «in seinem Team» zu bleiben.