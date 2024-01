Es sei wichtig, dass China bei weiteren Gesprächen über die vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj entworfene «Friedensformel» mit am Tisch sitze, sagte der ukrainische Präsidialamtschef Andrij Jermak am Sonntag im schweizerischen Davos. Dort hatten vor der am Montag beginnenden Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums Sicherheitsberater der Regierungen von 80 Staaten über mögliche Wege zu einem Frieden beraten. Russland und China waren in der Runde nicht vertreten.