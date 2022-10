In der ostukrainischen Stadt Charkiw will Olga Kobzar auch ohne Elektrizität, Wasser oder Zentralheizung so lange wie möglich in ihrer Wohnung bleiben. Sie wärme sich, indem sie den Gasherd anmache, sagte die 70-Jährige, die als einzige Bewohnerin eines Wohnblocks zurückgeblieben ist. "Es wäre eine Sünde, diesen Ort zu verlassen", sagte sie der Nachrichtenagentur Reuters, während sie auf ihre Bücher und ein Bild ihres Mannes blickte. Nicht nur Olga Kobzar muss sich auf einen harten Winter mit Temperaturen von bis zu minus 20 Grad einstellen. Die ukrainischen Behörden warnen vor dem härtesten Winter seit Jahrzehnten. Mit gezielten Angriffen der russischen Streitkräfte auf kritische Energie-Infrastruktur müsse man rechnen.