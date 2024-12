Unklar wie es weitergeht

Die Ukraine hat mehrfach erklärt, dass sie den Transitvertrag mit Russland nicht verlängern will. Experten spekulieren aber über eine Möglichkeit, dass doch noch Gas ab 2025 durch die Pipeline fliesst: Die Ukraine könnte über eine Buchungsplattform Transportkapazitäten für slowakische oder ungarische Händler anbieten, die russisches Gas kaufen. So könnte die Ukraine weiter von den Transitgebühren profitieren ohne direkt mit Gazprom Geschäfte zu machen. Die Slowakei hatte vor wenigen Tagen angekündigt, Gespräche führen zu wollen, um russische Gaslieferungen auch in Zukunft sicherzustellen. Das Land hat einen langfristigen Vertrag mit Gazprom und will die Importe aufrechterhalten. Klarheit dürfte es erst ein, zwei Tage vor dem Jahreswechsel geben. Denn dann ist an der russisch-ukrainischen Grenze zu sehen, wie viel Leitungskapazität für Gas gebucht wurde und ob diese zurückgeht.