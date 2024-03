Erst am Vorabend hatten Scholz, Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) die Einheit der Ampel-Koalition beschworen. Es wäre ein Vorteil, dass «der Spirit für die ganze Regierung schon mal neu gezündet wird», hatte der Kanzler auf einer SPD-Veranstaltung gesagt, an der auch Habeck und Lindner teilnahmen. Wegen der zuletzt grossen Spannungen in der Ampel hatte Scholz zudem der FDP-Bundestagsfraktion am Dienstag zwei Stunden Rede und Antwort gestanden.