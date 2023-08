Der ukrainische Militärsprecher Kowaljow erklärte am Donnerstag weiter, nahe den Ortschaften Senkiwka in der Region Charkiw und Bohdaniwka in der Region Donezk dauerten schwere Kämpfe an. Die russische Seite habe dort erfolglose Offensiven begonnen. Südlich der Stadt Bachmut, die ebenfalls im Gebiet Donezk liegt, werde eine Gegenoffensive der ukrainischen Truppen fortgesetzt. Der russische Politiker Rogow erklärte seinerseits, russische Truppen hätten eine ukrainische Offensive nahe dem Dorf Robotyne in der Region Saporischschja abgewehrt. Das Verteidigungsministerium in Moskau sprach von einer erfolgreichen Offensive russischer Truppen im Gebiet Donezk.