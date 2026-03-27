Bei ihrem Gespräch seien die Situation im Nahen Osten und am Persischen Golf, die Hilfe für den Iran durch Russland, die Situation auf den Treibstoffmärkten und eine mögliche Zusammenarbeit im Energiebereich besprochen worden. Zuvor hatte Selenskyj ein Treffen mit ukrainischen Militärs, die nach seinen Angaben bereits eine Woche in Saudi-Arabien sind.