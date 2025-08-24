Druschba-Pipeline

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben die Ölpumpstation in der Stadt Unetscha in der westrussischen Region Brjansk am Donnerstagabend mit Raketen und Drohnen angegriffen. Die Anlage geriet in Brand. Die Öllieferungen über die wichtige Druschba-Pipeline, die in Europa vor allem Ungarn und die Slowakei mit Öl versorgt, wurden unterbrochen. Das ukrainische Militär hatte die Anlage eigenen Angaben zufolge bereits am 13. August angegriffen. Der Ölfluss durch die Druschba-Pipeline war zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht beeinträchtigt.