Die ukrainischen Attacken erfolgen dabei ausschliesslich aus «Verteidigungsmotiven», so Podoljak. Er gab an, dass die Drohnen bei Angriffen in Russland «unbekannter Herkunft» seien. Zugleich kündigte der Berater an, dass die Zahl der Drohnenangriffe zunehmen werde, da die russische Führung zunehmend die Kontrolle sowohl über den Luftraum als auch über den Machtapparat verliere. Neben vor allem militärischen Objekten auf der Krim greift Kiew inzwischen auch Militärflughäfen und die Hauptstadt Moskau mit Drohnen an.