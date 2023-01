Am 24. Februar erklärt Putin in einer Fernsehansprache den Beginn des von ihm so bezeichneten militärischen Sondereinsatzes in der Ukraine. Russland startet eine dreigleisige Invasion, die mit Raketen und Artillerie auf ukrainische Streitkräfte und Luftwaffenstützpunkte abzielt und Gebiete in Städten angreift. Während Zehntausende Menschen aus ihren Häusern fliehen, befiehlt Selenskyj die allgemeine Mobilmachung.