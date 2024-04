«Ein schlechter Tag für Putin», kommentierte der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba im sozialen Netzwerk X (vormals Twitter) die Entscheidung in den USA. Kremlchef Wladimir Putin hatte den Angriffskrieg am 24. Februar 2022 begonnen. Kuleba dankte den USA - wie zuvor auch Präsident Wolodymyr Selenskyj - für die in Aussicht gestellte Hilfe. «Die Vereinigten Staaten haben ihre globale Führerschaft noch einmal bestätigt», schrieb Kuleba.