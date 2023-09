Die Regierung in Kiew hatte bereits angekündigt, wegen der Beschränkungen ein internationales Schiedsverfahren anstreben zu können. Die Getreide-Exporte sind die wichtigste Einnahmequelle der Ukraine. Die EU liess ihr Verbot am Freitag auslaufen, nachdem die Ukraine erklärt hatte, Massnahmen zur strengeren Kontrolle der Exporte in Nachbarländer zu ergreifen. Polen, die Slowakei und Ungarn gaben an, im Interesse ihrer Wirtschaft und der heimischen Landwirte zu handeln.