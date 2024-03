Der Papst hatte in einem Interview mit dem Schweizer Sender RSI, das bereits im Februar geführt, aber erst am Samstag bekannt geworden war, der Ukraine nahegelegt, den Mut haben, eine «weisse Fahne» zu hissen und ein Ende des Krieges mit Russland auszuhandeln. Er denke, «dass der Stärkste derjenige ist, der die Situation betrachtet, an die Menschen denkt, den Mut der weissen Fahne hat und verhandelt», hatte Franziskus gesagt. «Wenn man sieht, dass man besiegt wird, dass die Dinge nicht gut laufen, muss man den Mut haben, zu verhandeln.» Franziskus war gefragt worden, ob er eher bei jenen stehe, die eine Aufgabe der Ukraine fordern, weil sie Russland nicht habe zurückzuschlagen können, oder bei jenen, die sagten, eine Aufgabe würde die Aktionen der stärksten Seite legitimieren. Der Interviewer hatte dabei den Begriff «weisse Fahne» verwendet.