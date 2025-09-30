Deutschen Medienberichten vom August zufolge gehen die Ermittler davon aus, dass Wolodymyr Z. Teil eines Teams war, das die Sprengsätze an den Pipelines anbrachte. Damals hatten die «Süddeutsche Zeitung», «Die Zeit» und die ARD unter Berufung auf ungenannte Quellen darüber berichtet. Bereits im August hatte die italienische Polizei einen anderen ukrainischen Mann festgenommen, der die Anschläge koordiniert haben soll. Auch dieser wehrt sich gegen eine Auslieferung nach Deutschland.