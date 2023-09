Luftabwehr und Minenräumung hätten dabei Priorität, sagte Selenskyj am Samstag bei einem von seiner Regierung organisierten Forum mit internationalen Rüstungskonzernen in Kiew. Die Ukraine habe Interesse daran, die Produktion für die benötigte Ausrüstung lokal zu produzieren. So solle die Fertigung von Raketen, Drohnen und Artilleriemunition in der Ukraine erhöht werden. «Die Ukraine befindet sich in einer Phase des Verteidigungsmarathons, in der es sehr wichtig und entscheidend ist, vorzurücken und nicht sich zurückzuziehen.»